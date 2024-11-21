Три женщины жестоко подрались у школы из-за маникюра и попали на видео

В Великобритании три женщины поссорились из-за маникюра и подрались у школы

В Великобритании три матери поссорились на территории начальной школы, жестоко подрались и попали на видео. Об этом сообщает The Sun.

Участницы драки водили детей в одну школу и были знакомы. Однако две из них работали в разных ногтевых студиях и были конкурентками. По предварительным данным, конфликт между ними начался в социальных сетях. На страницах друг друга они раскритиковали опубликованные там дизайны маникюра.

Как рассказывает одна из пострадавших, 32-летняя Софи Маккей, она провожала восьмилетнюю дочь до школы вместе с сестрой, когда столкнулась с конкуренткой Алией. По словам Маккей, женщина ударила по лицу ее сестру, а потом повалила их на землю.

Алия пыталась откусить палец Маккей, пока та старалась оторвать ее от себя, схватив за волосы. «Я была искренне убеждена, что мой палец вот-вот оторвется у нее во рту», — рассказала Маккей. По ее словам, проходившие мимо ученики кричали от страха.

Дерущихся пытались разнять другие мамы. Тем временем учителя закрывали жалюзи на окнах в школьных классах, чтобы дети не стали свидетелями кровавого зрелища. На место происшествия вызвали полицейских. Они остановили драку, провели допрос, но никого не арестовали.

После пережитого Маккей обратилась в больницу. У нее оказались повреждены нервы в пальцах. Женщину заставили сделать прививку от столбняка и пройти курс антибиотиков. Пока полиция не возбудила никаких дел из-за произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине безобидная свадебная традиция переросла в жестокую драку, которая попала на видео. Три женщины так сильно хотели получить букет невесты, что в попытках вырвать цветы друг у друга упали на пол и подрались.