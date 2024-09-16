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20:25, 16 сентября 2024Из жизни

Три женщины подрались из-за букета невесты и попали на видео

В Боснии и Герцеговине три женщины подрались на полу из-за букета невесты

В Боснии и Герцеговине безобидная свадебная традиция переросла в жестокую драку, которая попала на видео. Об этом пишет Jam Press.

Новоиспеченная жена бросила в толпу букет невесты, и за него решили побороться сразу три гостьи. В попытках вырвать цветы друг у друга они подрались и упали на пол.

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Ведущий пытался их остановить драку и обещал, что букет бросят еще раз, но его не слушали. Другие гости лишь смеялись и не пытались разнять женщин. Кто победил, осталось неизвестным.

Ранее сообщалось, что невеста по Линдси Слейтер из Великобритании узнала об измене жениха меньше чем за неделю до свадьбы и провела торжество без него. Женщина потратила на праздник 35 тысяч фунтов стерлингов, пригласила около 70 гостей, а потом улетела в медовый месяц с другом.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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