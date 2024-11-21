В МИД заявили об отказе США пресечь кровопролитие в Газе

МИД России: США отвергли попытки пресечь кровопролитие в Газе

США отвергли попытки пресечь кровопролитие в Газе в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В частности, по данным министерства 14 стран Совбеза разработали проект резолюции с требованием прекратить боевые действия в Газе. Однако на предложенный текст было наложено вето Соединенных Штатов.

«Вашингтон вновь отверг возможность остановить чудовищное кровопролитие в Газе (...) Вновь был упущен шанс освободить заложников, среди которых есть и российские граждане», — отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс, комментируя решение судебной инстанции арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что страны — члены Международного уголовного суда (МУС) и Римского статута должны исполнять его решения.