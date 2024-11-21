В Британии раскрыли условия Трампа для мира на Украине

Глава МИД Британии Лэмми: Трамп придет к миру на Украине через силу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предположил, на каких условиях избранный президент США Дональд Трамп будет урегулировать конфликт на Украине. Об этом он высказался в беседе с New Statesman.

Лэмми раскрыл условия Трампа для мира на Украине и подчеркнул, что американский политик придет к урегулированию кризиса через силу. По мнению министра, Трамп не будет поддерживать решения, которые невыгодны Киеву.

«Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией "мира через силу". Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильное соглашение для американского народа», — подчеркнул глава британского МИД.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. С таким мнением выступил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.