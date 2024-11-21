В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины взрывами повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Кроме того, в городе произошло два пожара», — говорится в публикации.

Какое именно предприятие было повреждено, не уточняется.

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