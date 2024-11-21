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12:58, 21 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об отступлении ВСУ на большинстве направлений

Кимаковский: ВСУ терпят фиаско и отступают почти на всех направлениях
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на большинстве направлений. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сегодня четко понимает, (...) если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включен НАТО, то фактически Украина проигрывает», — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР объяснил это тем, что в настоящее время ВСУ терпят фиаско почти на всей линии боевого соприкосновения.

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