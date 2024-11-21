В ДНР рассказали об отступлении ВСУ на большинстве направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на большинстве направлений. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский сегодня четко понимает, (...) если не будет включен Запад в эту войну физически, то есть если не будет включен НАТО, то фактически Украина проигрывает», — заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР объяснил это тем, что в настоящее время ВСУ терпят фиаско почти на всей линии боевого соприкосновения.