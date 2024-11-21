Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Гагаузии объяснили обыски у местного руководства местью Санду

В Гагаузии обыски назвали местью за низкие результаты президента Санду
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В Гагаузии обыски у местного руководства назвали местью за низкие результаты новоизбранного президента Майи Санду на выборах. Об этом пишет исполнительный комитет автономного края в своем Telegram-канале.

По их словам, обыски у первого заместителя председателя исполнительного комитета Ильи Узуна и депутата парламента Гагаузии Руслана Улиновского являются политическим давлением и запугиванием. «В PAS (аббревиатура партии Майи Санду "Действие и солидарность" на румынском — прим. "Ленты.ру") мстят за очередной унизительный результат в Гагаузии, когда на выборах президента Санду поддержали лишь 2 процента жителей автономии», — говорится в сообщении.

Исполнительный комитет также призвал международное сообщество обратить внимание на случаи обысков у представителей оппозиции в Молдавии. Кроме того, они призвали дать оценку подавлению политической оппозиции в республике.

Ранее сообщалось об обысках у заместителя башкана (главы) Гагаузии Ильи Узуна. Кроме того, правоохранительные органы Молдавии пришли к депутату Народного собрания Гагаузии Руслану Униловскому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше