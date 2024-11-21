В Гагаузии объяснили обыски у местного руководства местью Санду

В Гагаузии обыски назвали местью за низкие результаты президента Санду

В Гагаузии обыски у местного руководства назвали местью за низкие результаты новоизбранного президента Майи Санду на выборах. Об этом пишет исполнительный комитет автономного края в своем Telegram-канале.

По их словам, обыски у первого заместителя председателя исполнительного комитета Ильи Узуна и депутата парламента Гагаузии Руслана Улиновского являются политическим давлением и запугиванием. «В PAS (аббревиатура партии Майи Санду "Действие и солидарность" на румынском — прим. "Ленты.ру") мстят за очередной унизительный результат в Гагаузии, когда на выборах президента Санду поддержали лишь 2 процента жителей автономии», — говорится в сообщении.

Исполнительный комитет также призвал международное сообщество обратить внимание на случаи обысков у представителей оппозиции в Молдавии. Кроме того, они призвали дать оценку подавлению политической оппозиции в республике.

Ранее сообщалось об обысках у заместителя башкана (главы) Гагаузии Ильи Узуна. Кроме того, правоохранительные органы Молдавии пришли к депутату Народного собрания Гагаузии Руслану Униловскому.