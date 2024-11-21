В Германии прокомментировали арест обвиняемого в подготовке диверсий немецкого агента СБУ

РИА Новости: власти Германии в курсе задержания немецкого агента СБУ Гайдука

Власти Германии в курсе задержания и последующего ареста немецкого агента Службы безопасности Украины (СБУ) Николая Гайдука, таким образом РИА Новости прокомментировал ситуацию информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что МИД ФРГ осведомлен о произошедшем, а генконсульство в Санкт-Петербурге находится в контакте с российскими властями и предложило оказать консульскую помощь.

Официальный представитель МИД Германии подтвердила информацию на брифинге кабинета министров, уточнив, что задержание произошло еще в октябре.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 57-летнего гражданина Германии Николая Гайдука при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации диверсий на объектах энергетики.

По версии следствия, Гайдук причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде, совершенному в минувшем марте при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Как установили в ФСБ, задание и компоненты бомбы задержанный получил от своего вербовщика, 56-летнего Александра Жорова. В отношении Николая Гайдука возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 («Теракт») и части 1.1 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ» УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

