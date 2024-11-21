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22:05, 21 ноября 2024Россия

В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

Картаполов: новая ракета получила название «Орешник», чтобы «никто не догадался»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» получила такое название, чтобы «никто не догадался». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Депутат также добавил, что мирное население заранее будут предупреждать перед ударом «Орешником», чтобы они успели покинуть местность.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о применении вооруженными силами страны новейших ракет средней дальности «Орешник». Он отметил, что РФ атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

ЖЗЛ
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