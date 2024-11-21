В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» получила такое название, чтобы «никто не догадался». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.
Депутат также добавил, что мирное население заранее будут предупреждать перед ударом «Орешником», чтобы они успели покинуть местность.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о применении вооруженными силами страны новейших ракет средней дальности «Орешник». Он отметил, что РФ атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.