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21:22, 21 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали заявление Путина

Картаполов: Путин в своем заявлении предостерег Запад от дальнейших действий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в своем заявлении предостерег страны Запада от дальнейших необдуманных действий. Так выступление главы государства прокомментировал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.

По его словам, Путин обратился к противникам России «доходчиво и понятно». «Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых», — сказал депутат.

Путин в четверг, 21 ноября, сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. Он отметил, что существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими лидерами должны это учитывать. «Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий», — предупредил он.

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