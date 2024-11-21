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07:02, 21 ноября 2024Россия

В Госдуме раскрыли последствия нападения Запада на Белоруссию

Депутат Госдумы Белик: нападение НАТО на Белоруссию приравняют к удару по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал возможные последствия нападения на Белоруссию. Его слова приводит РИА Новости.

Белик раскрыл последствия нападения Запада на Белоруссию и подчеркнул, что подобные действия приравняют к удару по России. «Ведь по сути и ментально мы единое целое, а значит любые поражения Белоруссии в России воспримут как свои», — отметил он.

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Парламентарий добавил, что страны НАТО стремятся сделать еще одну Украину и охватить Россию в полукольцо с юго-западного направления. Поэтому российские власти готовы обеспечить оборону Белоруссии — ближайшего партнера Москвы.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москве и Минску есть чем ответить. Таким образом он прокомментировал расследование планов нападения на Белоруссию. По его словам, цель Запада — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма.

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