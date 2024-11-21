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22:40, 21 ноября 2024Мир

В Канаде назвали причину разрешения Байдена бить по России

Журналист Мате: причина решения Байдена по ATACMS заключается в мести Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Причина решения президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по России заключается в мести Дональду Трампу. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил канадский журналист Аарон Мате.

«Он пытается отсрочить падение Украины до 20 января, как, по его мнению, Трамп отсрочил падение Афганистана до вступления в должность Байдена. Это все их одержимость Россией и неспособность представить будущее, в котором они смогут жить мирно», — считает он.

Мате также отметил, что Байден принял это решение из «злобы и отчаяния», так как он хочет продлить «прокси-войну» и не намерен признавать, что именно его администрация привела Киев к катастрофе.

Ранее в Белом доме заявили, что пуск новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине. «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

ЖЗЛ
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