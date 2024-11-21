В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке нападения на Белоруссию

Песков: Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии

Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии. Сообщения о подготовке нападения Запада на Минск прокомментировал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И эти обязательства фигурируют в основах нашей [Концепции] ядерной политики», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Москва и Минск контактируют по вопросам угроз белорусской безопасности по линии спецслужб двух стран.

Ранее стало известно, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польская разведка создает на территории страны вооруженные формирования, состоящие из белорусских граждан.