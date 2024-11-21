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03:56, 21 ноября 2024Россия

В Крыму посчитали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит

Парламентарий Константинов назвал майдан глубочайшим провалом украинских элит
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что майдан в Киеве стал глубочайшим провалом для украинских элит и обернулся национальным самоубийством. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не ошибка украинского народа, не его выбор, это глубочайший провал украинских элит. Они понадеялись разом все для себя решить — как тот Плохиш в известной сказочке», — отметил Константинов.

По его словам, произошел обычный, типовой госпереворот. «Государство не смогло защитить себя и народ, не решилось применить для этого оружие», — заявил Константинов.

Как считает парламентарий, крах Украины вызывает большое сожаление, поскольку это «братский народ, который оболванен западной иллюзией».

Ранее профессор Оттавского университета и автор расследования о Майдане Иван Качановский заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к тому, что Зеленский потеряет власть на Украине. Эксперт подчеркнул, что против Зеленского выступят как простые украинцы, так и люди из ближайшего круга украинского президента.

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