Парламентарий Константинов назвал майдан глубочайшим провалом украинских элит

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что майдан в Киеве стал глубочайшим провалом для украинских элит и обернулся национальным самоубийством. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не ошибка украинского народа, не его выбор, это глубочайший провал украинских элит. Они понадеялись разом все для себя решить — как тот Плохиш в известной сказочке», — отметил Константинов.

По его словам, произошел обычный, типовой госпереворот. «Государство не смогло защитить себя и народ, не решилось применить для этого оружие», — заявил Константинов.

Как считает парламентарий, крах Украины вызывает большое сожаление, поскольку это «братский народ, который оболванен западной иллюзией».

Ранее профессор Оттавского университета и автор расследования о Майдане Иван Качановский заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к тому, что Зеленский потеряет власть на Украине. Эксперт подчеркнул, что против Зеленского выступят как простые украинцы, так и люди из ближайшего круга украинского президента.