В Ленобласти заглубленные подвалы переоборудуют в укрытия

Губернатор Ленобласти: заглубленные подвальные помещения переоборудуют в укрытия

В Ленинградской области заглубленные подвальные помещения в регионе будут изыматься для переоборудования в укрытия, чтобы обеспечить безопасность людей в случае ЧС. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Постоянно или временно. Ленобласть будет изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности жителей на случай ЧС. Времени на споры сейчас нет. (...) Оформим решением оперативного штаба», — сказано в посте чиновника. Глава Ленобласти отметил, что перед этим подвалы будут ремонтироваться, однако добавил, что использоваться помещения будут не только в качестве укрытий, но и для деятельности молодежных и социальных клубов, а также волонтеров.

Дрозденко потребовал до начала следующего месяца завершить передачу и инвентаризацию укрытий, по которым прежде были приняты решения, и до 10 декабря разместить на официальных сайтах информацию о расположении в населенных пунктах укрытий, готовых к принятию жителей. До 30 декабря власти региона должны будут обеспечить жилые кварталы навигацией, позволяющей найти ближайшие укрытия. Глава региона также призвал разработать программу по приведению вновь переданных объектов в нормативное состояние.

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