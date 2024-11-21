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17:05, 21 ноября 2024Экономика

В России анонсировали увольнения из-за кризиса в мировой алмазной отрасли

Маринычев: «Алроса» приостановит добычу на ряде участков и оптимизирует издержки
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская компания «Алроса», контролирующая почти треть мировой алмазодобычи, рассматривает приостановку производства на ряде наименее рентабельных участков и оптимизацию издержек — фонд оплаты труда (ФОТ) планируется сократить на 10 процентов. Об этом со ссылкой на интервью гендиректора организации Алексея Маринычева якутскому телеканалу «Алмазный край» сообщает «Интерфакс».

«Отрасль сейчас переживает кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Уже второй год подряд мы фиксируем снижение цен», — объяснил топ-менеджер намерение осуществить корректировку затрат, в рамках которой в том числе ожидаются увольнения. «Это и неполный рабочий день, отпуск за свой счет. Конечно, это и частичное высвобождение наших сотрудников на рынок», — анонсировал он запланированные шаги.

По словам Маринычева, изменения ФОТ в основном коснутся руководителей, специалистов, а также служащих. Уточняется, что при восстановлении рынка в компании рассчитывают оперативно нарастить производственные мощности, а сейчас «ни один из ГОКов, конечно, не остановится». «В 2025 году при аккуратной сбытовой политике мы можем надеяться на то, что цены начнут расти», — сказал глава «Алросы».

Ранее стало известно, что цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов. Среди причин их снижения эксперты называют избыток запасов алмазов в Индии, слабый спрос на ювелирные изделия в ключевых регионах, таких как США и Китай. Помимо этого, сказывается растущая конкуренция природных камней и набирающих популярность искусственных бриллиантов, а также общее падение интереса к драгоценностям со стороны молодежи, на фоне чего ожидается, что до конца года бриллианты могут подешеветь еще на три-четыре процента.

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