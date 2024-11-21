В России назвали влияние «Орешника» на тактику ведения СВО

Сенатор Булавин: применение «Орешника» скажется на тактике ведения СВО

Применение ракет средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением несомненно скажется на тактике ведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин.

По его словам, это является не демонстрацией силы, а гарантией безопасности граждан России. «При этом последовательная позиция нашей страны остается неизменной — мы всегда открыты к диалогу и мирному решению любых вопросов», — добавил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все задачи СВО будут решены. Он отметил, что российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения.

21 ноября Владимир Путин сообщил о применении российскими вооруженными силами новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду.