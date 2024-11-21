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13:40, 21 ноября 2024Мир

В России оценили возможность обмена ядерными ударами

Станкевич: риск глобальной войны снизится после ухода администрации Байдена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич оценил слова представителя Стратегического командования Пентагона Томаса Бьюкенена об обмене ядерными ударами. В комментарии 360.ru эксперт отметил, что подобное заявление не поставило мир на порог глобальной войны. По его словам, риск такого противостояния снизится после ухода администрации действующего президента США Джо Байдена.

Станкевич отметил, что угроза возникновения ядерной войны выросла из-за позволения Вашингтона и Лондона использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. «Они сознательно идут на риск эскалации, которая может привести к прямому военному столкновению НАТО и России, в том числе с использованием ядерного оружия. Теоретически такая возможность существует, но на практике не просматривается», — добавил аналитик.

Он указал, что после ухода администрации действующего американского лидера и дозированной и дальновидной реакции Москвы угроза дальнейшей эскалации конфликта снизится. «Потому что других прямых угроз, кроме провокационных действий администрации Байдена, сейчас нет», — заключил политолог.

Ранее Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

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