В России потребовали признать незаконной статью о предельном возрасте службы. Какое решение вынес суд?

КС РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту военных до 65 лет

Российский военный И.В. Михеевский потребовал признать незаконной статью о предельном возрасте службы. На это в Конституционном суде России (КС РФ) заявили, что противоречащих пунктов в законе нет. Тем самым был подтвержден отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет.

Боец настаивал на том, что статья 4 Федерального закона (ФЗ)-269 не является конституционной. По мнению Михеевского, в период частичной мобилизации в России высшие офицеры могли уйти со службы не ранее 70 лет, а предельный возраст для остальных званий должен достигать 65 лет. Он опирался на то, что некоторые добровольцы заключали контракт с Минобороны еще до введения закона, и тогда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.

ФЗ-269 приняли в июне этого года. В то же время сохраняет свое действие и ФЗ-63 от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Согласно его положениям, маршалам, генералам, адмиралам, генерал-полковникам разрешено уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенантам, вице-адмиралам, генерал-майорам, контр-адмиралам — в 60 лет; полковникам и капитанам 1 ранга — в 55 лет, а военным с иными званиями — в 50 лет.

Фото: Игорь Руссак / ТАСС

Минобороны попросили прояснить механизм демобилизации военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Минобороны прояснить механизм демобилизации военных, которые были мобилизованы по ошибке. Тогда же она заявила, что призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военного, и оно должно доводиться до командира воинской части. При этом сегодня командиры этих частей не имеют определенного механизма демобилизации.

Недавно, например, был случай, когда 24-летнего жителя Читы захотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в специальной военной операции (СВО) и ранения. На это военком региона Константин Селезнев рассказал, что участие в боевых действиях якобы не освобождает от срочной службы. При этом на госпортале «Объясняем.рф» говорится, что служба по контракту заменяет срочную.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России заявили о решении по мобилизованным на СВО

В ноябре 2023 года военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что президент России уже принял решение об участии мобилизованных в СВО до конца ее проведения.

Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО Александр Сладков военный корреспондент

Аналогичное заявление в сентябре 2023 года сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также сказал, что призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения СВО.