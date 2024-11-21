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17:53, 21 ноября 2024Экономика

В российском детском саду обвалился пол

В детском саду в Майкопе обвалился пол, трое сотрудников попали в больницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал Геннадия Митрофанова

В одном из детских садов Майкопа обвалился пол. В результате чрезвычайного происшествия трое сотрудников учреждения попали в больницу, об этом сообщает мэр города Геннадий Митрофанов в Telegram-канале.

Речь идет о детском саду №63. Уточняется, что пол обвалился не в учебном корпусе, а в подсобном помещении на территории детсада. Сотрудники кладовой получили ушибы и ссадины. По словам главы населенного пункта, сейчас они проходят медицинское обследование.

Эксплуатация подсобного помещения была временно приостановлена. Мэр поручил провести проверку случившегося и выяснить обстоятельства.

Ранее в Кунгуре Пермского края обрушилась часть штукатурки с потолка в детском саду. В момент ЧП в комнате находились дети.

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