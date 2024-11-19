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15:41, 19 ноября 2024Экономика

В российском детском саду рухнул потолок в комнате с детьми

В детском саду в Кунгуре рухнула часть потолка в комнате с детьми
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Кунгур Пермского края обрушилась часть штукатурки с потолка в детском саду. Во время происшествия в помещении находились дети, сообщает сообщество «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, когда в комнате меняли лампы. Уточняется, что дети получили незначительные царапины, но не пострадали серьезно. В сеть попали фото, на которых можно увидеть заваленный штукатуркой пол.

Пресс-служба местного Управления образования подтвердила произошедшее, заявив, что произошло «отслоение небольшого участка штукатурки». В ведомстве подчеркнули, что кадры, на которых на большей части потолка отсутствует штукатурка, были сделаны после расчистки обслуживающей организацией. До 26 ноября в комнате будут проведены ремонтные работы.

Ранее в поселке Ново-Скуратово Тульской области в ветхом доме обрушился потолок. Причиной стала дождевая вода и снега — перекрытия не выдержали дополнительного веса и обвалились.

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