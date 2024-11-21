Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 21 ноября 2024Мир

В штабе Трампа прокомментировали заявление Путина

Пресс-секретарь штаба Трампа: будущий президент США попытается восстановить мир
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп попытается восстановить мир во всем мире. Об этом в интервью ТАСС заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина и его предупреждение странам Запада об опасности эскалации конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря, народ США выбрал Трампа, поскольку тот «сможет вести за собой страну».

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», — сказала Ливитт.

Ранее Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет. По его словам, США ошиблись, выйдя из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году в первый президентский срок Трампа.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Медведев показал видео удара «Орешником» по «Южмашу»

      Белый дом оценил последствия пуска «Орешника»

      США консультировались с Украиной перед ударом «Орешником»

      Дипломат сообщил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

      Россия отправила США уведомление незадолго до запуска «Орешника»

      В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

      Стало известно о расставании российской теннисистки и первой ракетки мира

      Путин заявил о причастности иностранных специалистов к ракетным ударам по России

      Медведев обратился к Западу после удара «Орешника» по Днепропетровску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше