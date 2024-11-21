В штабе Трампа прокомментировали заявление Путина

Пресс-секретарь штаба Трампа: будущий президент США попытается восстановить мир

Избранный президент США Дональд Трамп попытается восстановить мир во всем мире. Об этом в интервью ТАСС заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина и его предупреждение странам Запада об опасности эскалации конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря, народ США выбрал Трампа, поскольку тот «сможет вести за собой страну».

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», — сказала Ливитт.

Ранее Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет. По его словам, США ошиблись, выйдя из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году в первый президентский срок Трампа.