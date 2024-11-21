В США оценили вероятность российского ядерного удара по Украине

Белый дом не увидел признаков подготовки российского ядерного удара по Украине

США не видят признаков подготовки Россией ядерного удара по территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что у Вашингтона «просто нет таких данных».

Вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава России отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.