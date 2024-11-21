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14:19, 21 ноября 2024Мир

В Великобритании призвали правительство прекратить поддержку Украины

Британская партия «Наследие» призвала правительство прекратить поддержку Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Британская правая партия «Наследие» на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) англо-французскими дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow призвала правительство прекратить военную поддержку Киева. Соответствующий пост опубликован на официальной странице партии в Х.

«Мы призываем правительство Великобритании немедленно прекратить и воздержаться от снабжения режима Зеленского вооружением и деньгами и вместо этого работать над достижением мира и деэскалацией боевых действий на Украине», — говорится в публикации.

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В «Наследии» подчеркнули, что Великобритания не должна быть вовлечена в «далекие зарубежные конфликты», поскольку это противоречит национальным интересам британского народа.

Ранее глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что удары дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь российской территории являются провокацией по втягиванию стран НАТО в отрытое военное столкновение с Россией.

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