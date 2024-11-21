В Верховной Раде допустили заморозку конфликта на Украине

Депутат Рады Чернев допустил заморозку конфликта на Украине

Киев может согласиться на заморозку конфликта. Такое развитие событий в интервью итальянской газете Repubblica допустил депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев, передает РИА Новости.

«Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне», — заявил парламентарий.

Чернев добавил, что целью Украины является членство в НАТО. По его словам, без такой перспективы у Киева не может быть никаких дискуссий о будущем.

Ранее в Кремле назвали недопустимой для России заморозку конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.