Во Франции оценили рукопожатие Лаврова и Макрона

В МИД Франции заявили о резонансе из-за рукопожатия Лаврова и Макрона на G20

Рукопожатие главы МИД России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 привело к большому резонансу в СМИ. Об этом заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан, передает РИА Новости.

«Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», — заявил Лемуан, комментируя рукопожатие Лаврова и Макрона.

При этом он назвал существующий между двумя странами диалог хаотичным и не комментировал вопрос о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел.

Ранее Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» России.