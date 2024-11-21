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00:22, 21 ноября 2024Мир

Во Франции оценили рукопожатие Лаврова и Макрона

В МИД Франции заявили о резонансе из-за рукопожатия Лаврова и Макрона на G20
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Рукопожатие главы МИД России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 привело к большому резонансу в СМИ. Об этом заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан, передает РИА Новости.

«Это рукопожатие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога нет», — заявил Лемуан, комментируя рукопожатие Лаврова и Макрона.

При этом он назвал существующий между двумя странами диалог хаотичным и не комментировал вопрос о возможных телефонных переговорах министров иностранных дел.

Ранее Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» России.

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