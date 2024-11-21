Boulevard Voltaire: Путин перевернул ситуацию в мире и отодвинул Европу

Президент России Владимир Путин внесением изменений в ядерную доктрину страны полностью перевернул ситуацию в мире и отодвинул страны Европы на задворки. Об этом заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.

По его словам, место Европы на мировой арене постепенно занимает Китай, чей голос «звучит все громче и увереннее». Журналист уверен, что КНР станет надежным посредником в переговорах по Украине.

«В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас — удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС. Переговоры закончатся победой России, а Китай покажет себя надежным и естественным посредником», — написал Флорак.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими лидерами должны это учитывать. «Мы всегда предпочитали читать и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий», — предупредил он.