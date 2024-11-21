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13:41, 21 ноября 2024Силовые структуры

Воевавший на СВО бывший российский мэр был арестован

Суд арестовал экс-мэра Петрозаводска Любарского до 19 января
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Любарский

Владимир Любарский. Фото: Владимир Константинович Любарский / Wikimedia

Бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, воевавшего в зоне специальной военной операции (СВО), арестовали. Об этом сообщает «КарелInform».

По данным издания, Любарский будет находиться в СИЗО до 19 января.

Владимира Любарского подозревают в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. По версии следствия, деньги фигуранту передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного заксобрания Виталий Красулин — в марте он был задержан с поличным при попытке подкупить сотрудника ФСБ.

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