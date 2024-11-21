Воевавший на СВО бывший российский мэр был арестован

Суд арестовал экс-мэра Петрозаводска Любарского до 19 января

Бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, воевавшего в зоне специальной военной операции (СВО), арестовали. Об этом сообщает «КарелInform».

По данным издания, Любарский будет находиться в СИЗО до 19 января.

Владимира Любарского подозревают в получении взяток от компании «Диетгрупп», с которой был заключен контракт по обеспечению питанием больниц и поликлиник. По версии следствия, деньги фигуранту передавались через посредника, в роли которого выступил депутат местного заксобрания Виталий Красулин — в марте он был задержан с поличным при попытке подкупить сотрудника ФСБ.