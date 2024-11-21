Возле российской школы появился необычный знак

Возле школы в Воронеже появился знак «Чмоки и поки»

Возле одной из воронежских школ появился знак с надписью «Чмоки и поки». Как заявили в местной мэрии, необычная табличка должна стать альтернативой знаку «Высадил и уехал», передает издание «Подъем».

Власти города рассчитывают, что креативная фраза привлечет внимание родителей учащихся к знакам о запрете стоянки. Сейчас многие привозят детей в школу и оставляют машины, тем самым затрудняя проезд по улице.

В мэрии отметили, что инициатива была изучена администрацией и согласована с Госавтоинспекцией с учетом опыта ее применения в других населенных пунктах. В Воронеже такой знак установили впервые, однако если эксперимент окажется удачным, похожие таблички могут появиться и рядом с другими учебными заведениями. Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на месте для мониторинга ситуации.

В минувшем апреле в Москве заметили «космические» дорожные знаки. Тематические таблички установили в честь Дня космонавтики.