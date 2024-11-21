Вучич назвал ненормальными считающих слова Путина блефом

Вучич: только ненормальные и те, кто не знает Путина, думают, что он блефует

Только ненормальные и те, кто не знает президента России Владимира Путина, думают, что он блефует, говоря о применении всего имеющегося оружия для защиты российской территории. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит все возможные необходимые виды оружия, которые он посчитает нужными, вы ненормальные или его не знаете», — сказал сербский лидер, призвав прислушаться к российскому президенту.

Вучич также призвал к урегулированию конфликта на Украине, хотя «слышал от людей из Москвы и [украинского лидера] Владимира Зеленского, что это — нехорошая идея».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии захотели вместе совершить официальную поездку в Москву в мае 2025 года.