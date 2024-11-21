Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 4 декабря, православные в России отмечают важный церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Христиане верят, что в этот день родители Богородицы — праведные Иоаким и Анна — исполнили обет, посвятив дочь Богу. «Лента.ру» вспоминает историю этого праздника и рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день, согласно традициям.

Дата

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Введение Богородицы во храм отмечают один раз в год.

У праздника неизменная дата — 4 декабря. В этом году он приходится на среду

Традиционно в этот день православные христиане вспоминают Приснодеву Марию — ее считают покровительницей всех матерей, ей молятся о спасении, утешении и здоровье. Это самый поздний праздник в году из двунадесятых.

Суть праздника

Родители Девы Марии

Согласно церковным текстам, святые Иоаким и Анна до старости были бездетны, но долго молились о том, чтобы Бог послал им наследников. В апокрифическом Протоевангелии Иакова Младшего сказано, что святой Иоаким не мог приносить жертвы Богу из-за отсутствия потомства. Первосвященник не принимал от него даров в Иерусалимском храме (это был главный храм для всех иудеев во времена Ветхого Завета), предполагая, что у Иоакима есть какие-то тайные грехи: «Ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия».

После долгих молитв супруги получили радостные знамения. Сначала Анне явился ангел с вестью: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Иоаким получил похожее знамение.

Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну!

Святая Анна Протоевангелие Иакова 2:5

Детство и юность Девы Марии

Праведная Анна поклялась посвятить ребенка Богу. Когда Деве Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм.

Согласно преданию, Богородица легко взобралась по 15 массивным ступеням. Навстречу к ней вышел первосвященник: считается, что им был праведный Захария, чей сын Иоанн Предтеча позже крестил Иисуса Христа.

Кроме того, Деву Марию ввели в святая святых храма — центральное, самое сокровенное место, где располагался Ковчег Завета, то есть хранилище для каменных скрижалей Завета с десятью заповедями.

Отведем Ее во храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему неугоден Святой Иоаким Протоевангелие Иакова 7:2

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / Globallookpress.com

В то время женщинам не разрешали входить в здание храма — это позволялось только один раз в год первосвященнику, который совершал обряд воскурения в Йом-кипур. Однако Деву Марию допустили: первосвященник нарушил традиции, предчувствуя, какая ей уготована судьба.

Стена плача в Израиле — это часть стены, которая окружала Иерусалимский храм

С трех лет Приснодева Мария жила в приюте при храме. Пока родители были живы, они навещали дочь, однако после их ухода из жизни Дева Мария выразила желание оставаться в храме. Там она училась и вела праведную жизнь до обручения с Иосифом — по преданию, тогда ей не было и 20 лет.

Согласно церковному преданию, Богородица росла в общине благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, непрестанно молилась и возрастала в любви к Богу

Другие важные Богородичные праздники Рождество Пресвятой Богородицы — в этот день вспоминают рождение Девы Марии от праведных Анны и Иоакима. Праздник отмечают 21 сентября .

— в этот день вспоминают рождение Девы Марии от праведных Анны и Иоакима. Праздник отмечают . Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник в честь вести о будущем рождении Иисуса Христа от Богородицы. Это главное чудо Девы Марии: в Ветхом Завете неоднократно говорилось, что Бог родится от женщины без мужского семени. Праздник отмечают 7 апреля . Ровно через девять месяцев после Благовещения православные празднуют Рождество Христово — главный дар Богородицы миру.

— праздник в честь вести о будущем рождении Иисуса Христа от Богородицы. Это главное чудо Девы Марии: в Ветхом Завете неоднократно говорилось, что Бог родится от женщины без мужского семени. Праздник отмечают . Ровно через девять месяцев после Благовещения православные празднуют — главный дар Богородицы миру. Успение Пресвятой Богородицы — в этот день православные вспоминают уход Божией Матери из земной жизни. Праздник ежегодно отмечают 28 августа.

История праздника

В мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Праздник возник не ранее VI века. Существует версия, согласно которой событие приурочили к постройке новой Богородичной церкви в Иерусалиме. В 543 году по приказу императора Юстиниана I византийцы воздвигли здание церкви на месте разрушенного Иерусалимского храма.

До VIII века введение Девы Марии во храм отдельно не отмечали, это событие вспоминали в праздник Рождества Богородицы

Запись о первом проведении праздника зафиксирована в Минологии Василия II: уже к IX веку о нем стало известно в монастырях Южной Италии. В 1372 году по указу Папы Григория XI праздник закрепился в католическом календаре.

В ХV-ХVI веках римские клирики долго спорили о статусе праздника. В итоге Папа Сикст V вновь окончательно ввел его в римский календарь в 1585 году.

На Руси праздник окончательно вошел в число великих двунадесятых после XIV века.

Традиции

В народном календаре праздник приходился на начало зимы. Русские крестьяне верили, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет урожай.

Поговорки

Введенье пришло — зиму привело.

На Введенье — толстое леденье.

Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.

Приметы

Если с Введения ляжет глубокая зима, будет богатый урожай хлебов.

Если до Введения выпадет снег, он скоро растает.

Если в Введенье мороз, такими же будут все праздники, и наоборот.

Что можно и нельзя делать

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Праздник выпадает на Рождественский (Филипповский) пост. Соответственно, в этот день православные не едят скоромную пищу, однако в честь праздника им дозволяется есть рыбу и незначительное количество вина.

В этот день в храмах проводят особенные службы в честь праздника. На них можно услышать тропари и кондаки, посвященные Богородице.

Тропарь праздника Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения проповедание, / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, / смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии; Сия есть селение небесное.

Согласно традиции, в праздник воздерживаются от заготовки солений перед долгими холодами. Кроме того, возбраняется любой сельскохозяйственный труд, а также уборка жилища. Кроме того, считается, что в праздник не стоит давать в долг.

В этот день в Сербии чествуют рожениц и бесплодных женщин, многие православные стремятся причаститься в храме. В Сербии это день отдыха, когда не выполняют важную работу.



Самые известные иконы Богородицы

Церковь ставит мать Иисуса Христа выше всех святых и всех ангелов. Существует более 700 икон с образом Богородицы — более того, их количество продолжает расти.

Владимирская икона Божией Матери

Согласно преданию, евангелист Лука написал икону на доске стола, за которым трапезовал Иисус Христос с Девой Марией и ее супругом Иосифом. Когда Приснодеве Марии показали этот образ, она сказала: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».

В XII веке князь Мстислав получил икону из Константинополя. Ее поставили в Девичьем монастыре в городе Вышгород, однако позже князь Андрей Боголюбский перенес икону. Ее новым местом стал Успенский собор во Владимире, из-за чего она и стала называться Владимирской.

В православном календаре есть три даты в честь этого образа Богородицы. Праздники возникли в честь важных для России исторических событий эпохи татаро-монгольского нашествия и после него.

Когда отмечают праздник:



3 июня — освобождение Москвы от войск крымского хана Мехмеда Герая;

6 июля — спасение Москвы от ига хана Ахмата;

8 сентября — избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана.

Казанская икона Божией Матери

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 1579 году в Казани случился сильный пожар. Юной Матроне Онучиной было видение об обретении чудотворной иконы Богоматери, а также о ее чудесах. Девочка поделилась этим с матерью, но та ничего не предприняла.

Спустя время икона Богородицы явилась Матроне во сне «в страшном огненном виде, сияя огненными лучами»: «Если ты не передашь моих слов и не пойдешь извлечь мой образ из земных недр, то явлюсь я на другой улице или в другом городе; ты же будешь болеть, пока не умрешь в страданиях!»

Девочка указала место, где была зарыта икона в земле. Ее выкопали, после чего вместе с крестным ходом перенесли в Благовещенский собор в Казани — это был первый православный храм в городе, который построили при царе Иване Грозном.

После этого с иконы сделали список и послали в Москву. В честь этого Иван Грозный приказал воздвигнуть храм в честь Казанской иконы Божией Матери на месте явления образа — туда же перенесли святую икону. При храме также построили женский монастырь, где Матрона вместе с матерью приняли монашеский постриг.

Тихвинская икона Божией Матери

Согласно преданию, икону написал святой апостол Лука. В V веке икону перенесли из Антиохии в Константинополь, где для нее построили храм во Влахернах.

В 1383 году икона явилась местным в Тихвине под Новгородом. В честь этого события воздвигли храм в честь Успения Божией Матери. В годы Великой отечественной войны икона находилась в Риге, после чего ее вернули обратно.