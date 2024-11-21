Сегодня, 4 декабря, православные в России отмечают важный церковный праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Христиане верят, что в этот день родители Богородицы — праведные Иоаким и Анна — исполнили обет, посвятив дочь Богу. «Лента.ру» вспоминает историю этого праздника и рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день, согласно традициям.
Дата
Введение Богородицы во храм отмечают один раз в год.
У праздника неизменная дата — 4 декабря. В этом году он приходится на среду
Традиционно в этот день православные христиане вспоминают Приснодеву Марию — ее считают покровительницей всех матерей, ей молятся о спасении, утешении и здоровье. Это самый поздний праздник в году из двунадесятых.
- Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября;
- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;
- Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;
- Рождество Христово — 7 января;
- Крещение Господне — 19 января;
- Сретение Господне — 15 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля;
- Вербное воскресенье — ближайшее воскресенье перед Пасхой, переходящий праздник;
- Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи, всегда в четверг, переходящий праздник;
- Праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи, всегда в воскресенье, переходящий праздник;
- Преображение Господне — 19 августа;
- Успение Богородицы — 28 августа.
Суть праздника
Родители Девы Марии
Согласно церковным текстам, святые Иоаким и Анна до старости были бездетны, но долго молились о том, чтобы Бог послал им наследников. В апокрифическом Протоевангелии Иакова Младшего сказано, что святой Иоаким не мог приносить жертвы Богу из-за отсутствия потомства. Первосвященник не принимал от него даров в Иерусалимском храме (это был главный храм для всех иудеев во времена Ветхого Завета), предполагая, что у Иоакима есть какие-то тайные грехи: «Ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия».
После долгих молитв супруги получили радостные знамения. Сначала Анне явился ангел с вестью: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Иоаким получил похожее знамение.
Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну!
Детство и юность Девы Марии
Праведная Анна поклялась посвятить ребенка Богу. Когда Деве Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм.
Согласно преданию, Богородица легко взобралась по 15 массивным ступеням. Навстречу к ней вышел первосвященник: считается, что им был праведный Захария, чей сын Иоанн Предтеча позже крестил Иисуса Христа.
Кроме того, Деву Марию ввели в святая святых храма — центральное, самое сокровенное место, где располагался Ковчег Завета, то есть хранилище для каменных скрижалей Завета с десятью заповедями.
Отведем Ее во храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему неугоден
В то время женщинам не разрешали входить в здание храма — это позволялось только один раз в год первосвященнику, который совершал обряд воскурения в Йом-кипур. Однако Деву Марию допустили: первосвященник нарушил традиции, предчувствуя, какая ей уготована судьба.
Стена плача в Израиле — это часть стены, которая окружала Иерусалимский храм
С трех лет Приснодева Мария жила в приюте при храме. Пока родители были живы, они навещали дочь, однако после их ухода из жизни Дева Мария выразила желание оставаться в храме. Там она училась и вела праведную жизнь до обручения с Иосифом — по преданию, тогда ей не было и 20 лет.
Согласно церковному преданию, Богородица росла в общине благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, непрестанно молилась и возрастала в любви к Богу
- Рождество Пресвятой Богородицы — в этот день вспоминают рождение Девы Марии от праведных Анны и Иоакима. Праздник отмечают 21 сентября.
- Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник в честь вести о будущем рождении Иисуса Христа от Богородицы. Это главное чудо Девы Марии: в Ветхом Завете неоднократно говорилось, что Бог родится от женщины без мужского семени. Праздник отмечают 7 апреля. Ровно через девять месяцев после Благовещения православные празднуют Рождество Христово — главный дар Богородицы миру.
- Успение Пресвятой Богородицы — в этот день православные вспоминают уход Божией Матери из земной жизни. Праздник ежегодно отмечают 28 августа.
История праздника
В мире
Праздник возник не ранее VI века. Существует версия, согласно которой событие приурочили к постройке новой Богородичной церкви в Иерусалиме. В 543 году по приказу императора Юстиниана I византийцы воздвигли здание церкви на месте разрушенного Иерусалимского храма.
До VIII века введение Девы Марии во храм отдельно не отмечали, это событие вспоминали в праздник Рождества Богородицы
Запись о первом проведении праздника зафиксирована в Минологии Василия II: уже к IX веку о нем стало известно в монастырях Южной Италии. В 1372 году по указу Папы Григория XI праздник закрепился в католическом календаре.
В ХV-ХVI веках римские клирики долго спорили о статусе праздника. В итоге Папа Сикст V вновь окончательно ввел его в римский календарь в 1585 году.
На Руси праздник окончательно вошел в число великих двунадесятых после XIV века.
Традиции
В народном календаре праздник приходился на начало зимы. Русские крестьяне верили, что по погоде в этот день можно предсказать, какой будет урожай.
Поговорки
- Введенье пришло — зиму привело.
- На Введенье — толстое леденье.
- Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.
Приметы
- Если с Введения ляжет глубокая зима, будет богатый урожай хлебов.
- Если до Введения выпадет снег, он скоро растает.
- Если в Введенье мороз, такими же будут все праздники, и наоборот.
Что можно и нельзя делать
Праздник выпадает на Рождественский (Филипповский) пост. Соответственно, в этот день православные не едят скоромную пищу, однако в честь праздника им дозволяется есть рыбу и незначительное количество вина.
В этот день в храмах проводят особенные службы в честь праздника. На них можно услышать тропари и кондаки, посвященные Богородице.
Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения проповедание, / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, / смотрения Зиждителева исполнение.
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии; Сия есть селение небесное.
Согласно традиции, в праздник воздерживаются от заготовки солений перед долгими холодами. Кроме того, возбраняется любой сельскохозяйственный труд, а также уборка жилища. Кроме того, считается, что в праздник не стоит давать в долг.
В этот день в Сербии чествуют рожениц и бесплодных женщин, многие православные стремятся причаститься в храме. В Сербии это день отдыха, когда не выполняют важную работу.
Самые известные иконы Богородицы
Церковь ставит мать Иисуса Христа выше всех святых и всех ангелов. Существует более 700 икон с образом Богородицы — более того, их количество продолжает расти.
Владимирская икона Божией Матери
Согласно преданию, евангелист Лука написал икону на доске стола, за которым трапезовал Иисус Христос с Девой Марией и ее супругом Иосифом. Когда Приснодеве Марии показали этот образ, она сказала: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
В XII веке князь Мстислав получил икону из Константинополя. Ее поставили в Девичьем монастыре в городе Вышгород, однако позже князь Андрей Боголюбский перенес икону. Ее новым местом стал Успенский собор во Владимире, из-за чего она и стала называться Владимирской.
В православном календаре есть три даты в честь этого образа Богородицы. Праздники возникли в честь важных для России исторических событий эпохи татаро-монгольского нашествия и после него.
Когда отмечают праздник:
- 3 июня — освобождение Москвы от войск крымского хана Мехмеда Герая;
- 6 июля — спасение Москвы от ига хана Ахмата;
- 8 сентября — избавление Москвы от отрядов хана Тамерлана.
Казанская икона Божией Матери
В 1579 году в Казани случился сильный пожар. Юной Матроне Онучиной было видение об обретении чудотворной иконы Богоматери, а также о ее чудесах. Девочка поделилась этим с матерью, но та ничего не предприняла.
Спустя время икона Богородицы явилась Матроне во сне «в страшном огненном виде, сияя огненными лучами»: «Если ты не передашь моих слов и не пойдешь извлечь мой образ из земных недр, то явлюсь я на другой улице или в другом городе; ты же будешь болеть, пока не умрешь в страданиях!»
Девочка указала место, где была зарыта икона в земле. Ее выкопали, после чего вместе с крестным ходом перенесли в Благовещенский собор в Казани — это был первый православный храм в городе, который построили при царе Иване Грозном.
После этого с иконы сделали список и послали в Москву. В честь этого Иван Грозный приказал воздвигнуть храм в честь Казанской иконы Божией Матери на месте явления образа — туда же перенесли святую икону. При храме также построили женский монастырь, где Матрона вместе с матерью приняли монашеский постриг.
Тихвинская икона Божией Матери
Согласно преданию, икону написал святой апостол Лука. В V веке икону перенесли из Антиохии в Константинополь, где для нее построили храм во Влахернах.
В 1383 году икона явилась местным в Тихвине под Новгородом. В честь этого события воздвигли храм в честь Успения Божией Матери. В годы Великой отечественной войны икона находилась в Риге, после чего ее вернули обратно.