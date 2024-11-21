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00:31, 21 ноября 2024Наука и техника

Выявлено положительное влияние интернета на пожилых людей

Nature Human Behaviour: интернет положительно влияет на пожилых людей
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Международная группа ученых выявила положительное влияние интернета на удовлетворенность жизнью, самооценку, здоровье и снижение симптомов депрессии у людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Использование интернета, включающее такие действия, как отправка писем, поиск информации, бронирование путешествий и онлайн-покупки, было связано с более высоким уровнем благополучия среди людей среднего и пожилого возраста. Исследователи отмечают, что доступ к информации о здоровье и возможности социальных взаимодействий через интернет могут оказывать значительное влияние на психологическое состояние этой возрастной группы.

В исследовании проанализировали данные 87 559 человек старше 50 лет из 23 стран, включая США, Китай, Великобританию, Бразилию и Мексику. Средний период наблюдения составил шесть лет. Ученые изучили частоту использования интернета и сопоставили ее с оценками удовлетворенности жизнью, самооценкой здоровья и наличием симптомов депрессии.

Результаты показали, что в США, Англии и Китае пользователи интернета имели меньше симптомов депрессии по сравнению с теми, кто интернетом не пользовался. Кроме того, использование интернета коррелировало с более высоким самооцениванием здоровья. Однако ученые подчеркнули, что частота использования интернета не всегда была связана с риском ухудшения психического здоровья и могла различаться между странами.

Авторы предположили, что интернет может способствовать уменьшению одиночества и усилению социального взаимодействия среди пожилых людей, которые часто испытывают недостаток общения. Также было отмечено, что интернет предоставляет доступ к медицинским консультациям и эмоциональной поддержке, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к службам психического здоровья в ряде стран.

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