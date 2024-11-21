Захарова объяснила развязывание гибридной войны ЕС против России

Захарова: ЕС развязал гибридную войну против РФ, чтобы прикрыть свои ошибки

Страны Европейского союза (ЕС) развязали гибридную войну против Москвы, чтобы прикрыть собственные ошибки. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти страны развязали гибридную войну против России. Ведется оголтелая пропаганда с целью демонизации России. Все это нужно для прикрытия собственных ошибок ЕС в отношении граждан ЕС», — прокомментировала дипломат прошедший в Брюсселе саммит ЕС.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе решили увеличить расходы на оборону. Также Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.