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19:49, 21 ноября 2024Экономика

Жители Подмосковья пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жители Лобни пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Жители подмосковной Лобни пожаловались на почти полное отсутствие отопления и горячей воды в микрорайоне Катюшки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Местные жители вынуждены замерзать в квартирах из-за холодных батарей и едва теплой воды, температура которой составляет максимум 32 градуса при норме не ниже 60 градусов. Причиной этому стало то, что ближайшая котельная работает не в полную мощность — на данный момент в ней действует лишь один котел. Лобненцы потребовали от энергетической компании «Техноальянсинвест» сделать перерасчет по услугам отопления и горячей воды. После обращений местных жителей глава Лобни Анна Кротова пообещала, что сегодня энергетическая компания начнет обход домов в микрорайоне.

Ранее в этот же день с аналогичной проблемой с водой столкнулись жители Электростали.

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