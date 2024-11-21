Жители Подмосковья пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жители Лобни пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Жители подмосковной Лобни пожаловались на почти полное отсутствие отопления и горячей воды в микрорайоне Катюшки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Местные жители вынуждены замерзать в квартирах из-за холодных батарей и едва теплой воды, температура которой составляет максимум 32 градуса при норме не ниже 60 градусов. Причиной этому стало то, что ближайшая котельная работает не в полную мощность — на данный момент в ней действует лишь один котел. Лобненцы потребовали от энергетической компании «Техноальянсинвест» сделать перерасчет по услугам отопления и горячей воды. После обращений местных жителей глава Лобни Анна Кротова пообещала, что сегодня энергетическая компания начнет обход домов в микрорайоне.

Ранее в этот же день с аналогичной проблемой с водой столкнулись жители Электростали.