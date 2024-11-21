Жительница Мелитополя получила 14 лет за госизмену после передачи данных ВСУ

В Запорожской области суд дал жительнице 14 лет колонии за госизмену

Запорожский областной суд приговорил 49-летнюю жительницу Мелитополя Любовь Войнову к 14 годам колонии общего режима по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие и суд установили, что в августе 2023 года женщина передала сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о передвижении Вооруженных сил России. Сведения могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным.

Ранее ФСБ рассказала о признании россиянина виновным в госизмене за желание вступить в ВСУ.