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18:08, 21 ноября 2024Силовые структуры

Жительница Мелитополя получила 14 лет за госизмену после передачи данных ВСУ

В Запорожской области суд дал жительнице 14 лет колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Запорожский областной суд приговорил 49-летнюю жительницу Мелитополя Любовь Войнову к 14 годам колонии общего режима по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие и суд установили, что в августе 2023 года женщина передала сотруднику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о передвижении Вооруженных сил России. Сведения могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным.

Ранее ФСБ рассказала о признании россиянина виновным в госизмене за желание вступить в ВСУ.

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