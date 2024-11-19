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16:36, 19 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ рассказала о признании россиянина виновным в госизмене за желание вступить в ВСУ

УФСБ: жителя Иваново признали виновным в госизмене из-за желания вступить в ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / Globallookpress.com

Ивановский областной суд признал 48-летнего местного жителя, собиравшегося вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), виновным в приготовлении к госизмене. Об этом региональное управление ФСБ сообщило изданию «Ивановские новости».

Россиянин был осужден на 6 лет и 4 месяца пребывания в колонии строгого режима со штрафом в 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, мужчину задержали в московском аэропорту на пограничном пункте пропуска. Он по собственной инициативе связался со спецслужбами Украины с целью выехать на территорию этой страны и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

14 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина России 2003 года рождения, подозреваемого в госизмене, — он передавал украинской разведке данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе.

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