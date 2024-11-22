58-летняя Сальма Хайек показала откровенное декольте на фото

58-летняя актриса Сальма Хайек снялась в платье с глубоким декольте

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек показала откровенное декольте на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,1 миллиона подписчиков.

58-летняя звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» снялась, сидя на стуле на белой меховой накидке. Она позировала в облегающем черно-белом платье, наклонившись, чтобы застегнуть ремень на массивных босоножках.

При этом знаменитость продемонстрировала глубокий вырез на одежде, который частично обнажал ее грудь.

В октябре 50-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус пришла на премию Innovator Awards в откровенном наряде.