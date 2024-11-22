Абхазия оплатила переток электроэнергии из России еще на неделю

Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из России на неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, передает ТАСС.
Уточняется, что в настоящий момент изыскиваются средства для последующего перетока до конца года.
С 1 ноября Абхазия закупает часть электроэнергии в России в связи с энергодефицитом. Согласно договоренности, в ноябре и декабре в страну должно поступить 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии по коммерческой стоимости.
Во вторник, 19 ноября, парламент принял отставку президента Аслана Бжании. Соответствующее решение поддержали 28 депутатов, еще 1 проголосовал против отставки главы государства.
Бжания заявил, что его команда будет участвовать в предстоящих выборах президента страны. Он добавил, что «возьмет паузу» и позже заявит о своей позиции.