Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:00, 22 ноября 2024Бывший СССР

Абхазия оплатила переток электроэнергии из России еще на неделю

Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из России еще на неделю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из России на неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент изыскиваются средства для последующего перетока до конца года.

С 1 ноября Абхазия закупает часть электроэнергии в России в связи с энергодефицитом. Согласно договоренности, в ноябре и декабре в страну должно поступить 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии по коммерческой стоимости.

Во вторник, 19 ноября, парламент принял отставку президента Аслана Бжании. Соответствующее решение поддержали 28 депутатов, еще 1 проголосовал против отставки главы государства.

Бжания заявил, что его команда будет участвовать в предстоящих выборах президента страны. Он добавил, что «возьмет паузу» и позже заявит о своей позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      На Западе заявили об отсутствии блефа со стороны России

      Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия

      Медведев назвал условие завершения украинского конфликта

      Роднина назвала российских олимпийских чемпионок факирами на час

      Байден созвонился с Макроном после испытания российской ракеты «Орешник»

      Украинский беспилотник атаковал российское село

      Маск пообещал повысить эффективность американских военных расходов

      Абхазия оплатила переток электроэнергии из России еще на неделю

      Английский лорд расправился с женщиной и сбежал. Его искали 50 лет и нашли на другом конце света. Как его рассекретили?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше