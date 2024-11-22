Абхазия оплатила переток электроэнергии из России еще на неделю

Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из России еще на неделю

Правительство Абхазии оплатило переток электроэнергии из России на неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент изыскиваются средства для последующего перетока до конца года.

С 1 ноября Абхазия закупает часть электроэнергии в России в связи с энергодефицитом. Согласно договоренности, в ноябре и декабре в страну должно поступить 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии по коммерческой стоимости.

Во вторник, 19 ноября, парламент принял отставку президента Аслана Бжании. Соответствующее решение поддержали 28 депутатов, еще 1 проголосовал против отставки главы государства.

Бжания заявил, что его команда будет участвовать в предстоящих выборах президента страны. Он добавил, что «возьмет паузу» и позже заявит о своей позиции.