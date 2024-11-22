Армия России выбила ВСУ из еще одного населенного пункта в ДНР

Армия России выбила подразделения ВСУ из Новодмитровки в ДНР

Армия России выбила украинские войска из населенного пункта Новодмитровка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Несколько дней назад населенный пункт занимали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), по ним наносились удары.

Установить контроль над Новодмитровкой смогли военнослужащие группировки войск «Центр».

22 ноября Минобороны раскрыло детали применения новейшей российской баллистической ракеты «Орешник». В военном ведомстве заявили о достижении целей удара, который был нанесен в ответ на применение западного дальнобойного оружия по российской территории.