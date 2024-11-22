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10:13, 22 ноября 2024Россия

Белоусов проинспектировал участвующую в боях под Курском группировку войск

Глава Минобороны России Белоусов проинспектировал группировку войск «Север»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север», бойцы которой участвуют в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как стало известно, министр обороны провел совещание в пункте управления группировки. Он заслушал доклады командования по текущей обстановке и обеспечению войск в зоне специальной военной операции, в том числе о ходе выполнения задач отчитался командующий генерал-полковник Александр Лапин.

Кроме того, Белоусову продемонстрировали применяемое ВСУ вооружение НАТО, включая беспилотники, средства связи и стрелковое оружие. Также министр проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды отличившимся бойцам.

О появлении в зоне СВО группировки войск «Север» стало известно 14 апреля. Она стала шестой в составе Вооруженных сил России и объединила войска, созданные изначально для прикрытия госграницы.

ЖЗЛ
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