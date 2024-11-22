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16:56, 22 ноября 2024Наука и техника

Борисов допустил создание частных космодромов в России

Борисов: частные компании смогут в будущем создать космодромы в России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Частные российские компании в будущем смогут создать собственные космодромы. Появление частных космических центров допустил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

«Да, это уже тоже в перспективе, почему нет», — сказал он, отвечая на вопрос о создании частных космодромов.

Борисов добавил, что привлечение частных компаний в космическую деятельность — это мировая тенденция. По его словам, в США сегодня 70 процентов спутниковых группировок создают частные компании. Кроме того, коммерческие организации разрабатывают ракеты-носители и эксплуатируют свои космодромы. Глава «Роскосмоса» отметил, что в России этот процесс находится на этапе стартапа.

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В июле Борисов сообщил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается. Он предположил, что в ближайшие годы эти задачи будут выполнять предприятия «Роскосмоса». Также гендиректор подчеркнул, что за государством останется финансирование научных программ, связанных с изучением космоса, и пилотируемая космонавтика.

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