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18:49, 22 ноября 2024Силовые структуры

Борца с коррупцией МВД РФ отдали под суд за получение 70 млн рублей взятки от бутлегеров

Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска пошел под суд за взятки на 70 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) управления МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова, обвиняемого в получении взяток от бутлегеров на сумму почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с октября 2012 года по май 2013 года полицейский покровительствовал производителю нелегального алкоголя, за что получил 370 тысяч рублей. С января 2017 года по декабрь 2022 года случаи коррупции приобрели систематический характер, а сумма незаконного вознаграждения достигла 69 миллионов рублей.

Взятки передавались через знакомого Вялкова, которому следователи вменили посредничество во взяточничестве.

В рамках расследования было арестовано имущество высокопоставленного полицейского общей стоимостью 90 миллионов рублей, а также посредника — стоимостью 30 миллионов рублей.

Процесс над ними пройдет в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее 22 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки на сумму 300 тысяч рублей.

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