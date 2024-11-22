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11:25, 22 ноября 2024Россия

Бойцу СВО доставили в зону боевых действий заминированную посылку

Курьер передал бойцу СВО посылку со взрывчаткой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) получил заминированную посылку. Об этом мужчина рассказал Царьграду, его письмо телеканал опубликовал в Telegram.

Военнослужащий получил посылку — небольшое ведро меда, который родственники отправили в Мелитополь. Оттуда боец заказал курьера, поскольку сам находится на одном из блокпостов.

Открыв коробку, солдат и его сослуживцы обнаружили в ней взрывное устройство. По какой-то причине бомба не сработала. После этого бойцы вызвали саперов.

Военнослужащий призвал сохранять бдительность. Он выразил надежду, что доставившего посылку курьера — «крысу укропскую» — найдут.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа отправила воюющему на СВО мужу траурный венок. Россиянка обвинила бойца в измене.

ЖЗЛ
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