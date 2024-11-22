Бжания сообщил о своем отъезде из Абхазии после ухода с поста президента

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что не находится на территории ранее возглавляемой им республики. Информацию об этом он подтвердил ТАСС.
Бжания не стал раскрывать свое место нахождения. Вместе с тем он рассказал, что собирается посетить Москву.
«Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней», — уточнил экс-президент.
19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. Данное решение поддержали 28 депутатов, против высказался один.
Уход с поста президента Абхазии Бжания объяснил предотвращением кровопролития. Он отметил, что во время протестов оппозиции ситуация была тяжелой и могла привести к тому, что у одной из сторон «не выдержали бы нервы».