Заморозки едва не отрезали от мира российскую деревню

Обледенение дороги может отрезать от мира деревню под Челябинском

Деревня Чурилово в Челябинской области может оказаться отрезанной от мира из-за обледенения единственной дороги. На это обратили внимание в местном отделении движения «Народный фронт».

На данный момент для проезда доступна только одна полоса трассы. Дорогу затапливает уже давно. Как сообщается, постепенно подмывает и ближайшие железнодорожные мосты. С наступлением минусовой температуры вода начала замерзать, и дорога покрылась ледяной коркой. По этой трассе местные жители ездят на работу, в детсады и школы.

Из-за образовавшегося катка населенный пункт может оказаться в изоляции, подчеркивают общественники. Предположительно, источником затопления является разгерметизировавшийся трубопровод «Тракторосад-3». Чтобы освободить магистраль от льда, активисты обратились в районную администрацию и мэрию Челябинска.

Ранее на сезонный каток во дворах пожаловались жители Дудинки. Из года в год в разгар зимы придомовые территории затапливает нечистотами, и они покрываются льдом. В этом году двор и вовсе затопило кипятком, причем на вызов коммунальные службы отреагировали с опозданием на несколько дней.