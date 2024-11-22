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21:22, 22 ноября 2024Из жизни

Двое братьев-вегетарианцев расправились с третьим из-за курицы

В Индии двое братьев-вегетарианцев расправились с третьим из-за блюда из курицы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sven Lippmann / Unsplash

В Индии арестовали двоих братьев-вегетарианцев из штата Мадхья-Прадеш, которые расправились с третьим из-за того, что тот съел блюдо из курицы. Об этом сообщает News9Live.

Аншул из города Бхопал был единственным членом семьи, который питался животной пищей, однако обычно делал это вне дома. В пятницу, 15 ноября, он явился домой в состоянии алкогольного опьянений и принес с собой курицу. Мужчина самостоятельно приготовил ее на кухне и начал есть.

По версии следствия, при этом он издевался над двумя старшими братьями — Аманом и Кулдипом, — что привело к скандалу. В какой-то момент мужчины набросились на Аншула и начали душить его веревкой. Позже они доставили родственника в больницу в бессознательном состоянии. Врачи не смогли его спасти.

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Сотрудники больницы сообщили о случившемся в полицию. Изначальная версия родственников о произошедшем с Аншулом вызвала подозрения у правоохранителей. При дальнейшем допросе Аман и Кулдип во всем сознались. Мать братьев призналась в попытке скрыть их преступление. Все они были заключены в тюрьму.

Ранее в Таиланде задержали жительницу провинции Сонгкхла, которая ослепила любовницу мужа кислотой и девять лет успешно скрывалась от полиции. В 2015 году женщина узнала о романе супруга на стороне и атаковала соперницу на улице.

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