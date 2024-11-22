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19:15, 22 ноября 2024Силовые структуры

Двух производителей мефедрона осудили в российском регионе на 34,5 года

Свердловский облсуд вынес приговор участникам ОПГ за производство мефедрона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил двух жителей региона в общей сложности к 34,5 года колонии по делу о производстве мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что мужчины входили в организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась изготовлением наркотических средств на территории Свердловской области. Они оборудовали в одном из домов в деревне Бучина лабораторию, откуда в апреле правоохранители изъяли более 34,4 килограмма мефедрона, а также более 48 килограммов прекурсоров.

Один из фигурантов получил 17 лет колонии особого режима, второй — 17,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Симферополе троих мужчин приговорили к длительным срокам за сбыт наркотиков.

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