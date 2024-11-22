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16:21, 22 ноября 2024Культура

Джоли сделала заявление о своих детях

Актриса Анджелина Джоли заявила, что для нее в жизни нет ничего важнее детей
Андрей Шеньшаков

Фото: James Warren / Globallookpress.com

Актриса Анджелина Джоли призналась, что самая главная ценность в ее жизни — дети. Об этом она сообщила в интервью ABC News.

49-летняя артистка, которая в новом фильме сыграла певицу Марию Каллас, в разговоре с журналистом сравнила ее любовь к музыке с собственным отношением к материнству.

«Это действительно мое счастье, самое главное. Вы можете забрать у меня все, что угодно. Любые другие вещи не важны для меня», — заявила Джоли.

Анджелина, которая находится в процессе разбирательств со своим бывшим мужем Брэдом Питтом, воспитывает шестерых детей. У пары остались двое совместных дочерей Шайло и Вивьен, а также сын Нокс. Еще троих — Захари, Пакса и Мэддокса — звездные родители взяли на попечение, находясь в совместном браке.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли порадовалась неудачам Брэда Питта в творческой карьере.

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