Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:43, 22 ноября 2024Россия

Экс-депутата Госдумы признали иноагентом

Минюст признал экс-депутата Госдумы Шеина иноагентом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минюст России признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из опубликованной информации, Шеин выступал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иностранного агента, а также «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Помимо Шеина, в список иноагентов добавили бывшего члена партии «Яблоко» из Санкт-Петербурга Вадима Ваганова.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который изменяет порядок получения попавшими под иностранное влияние лицами выплат от их деятельности. В случае принятия документа, заработанные иноагентами в России денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, возможность использовать который появится только после снятия статуса лица под влиянием других государств.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше