Экс-депутата Госдумы признали иноагентом

Минюст признал экс-депутата Госдумы Шеина иноагентом

Минюст России признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из опубликованной информации, Шеин выступал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами. Кроме того, он участвовал в распространении материалов иностранного агента, а также «недостоверной информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Помимо Шеина, в список иноагентов добавили бывшего члена партии «Яблоко» из Санкт-Петербурга Вадима Ваганова.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который изменяет порядок получения попавшими под иностранное влияние лицами выплат от их деятельности. В случае принятия документа, заработанные иноагентами в России денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, возможность использовать который появится только после снятия статуса лица под влиянием других государств.