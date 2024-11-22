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12:49, 22 ноября 2024Мир

Глава МВД Великобритании ответила на слова Путина об «Орешнике»

Глава МВД Британии Купер о запуске «Орешника»: Лондон продолжит поддержку Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поставлять ей необходимую помощь. Таким образом глава МВД королевства Иветт Купер прокомментировала заявления президента России Владимира Путина о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник», передает The Standard.

«В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», — отметила она.

Купер подчеркнула, что Лондон продолжит поставки Киеву оружия и техники, «несмотря ни на что».

Ранее Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а также способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

ЖЗЛ
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